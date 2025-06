IranNato | attacco Usa no contro Diritto

In un'analisi che solleva molte discussioni, il segretario generale della Nato, Rutte, difende l'intervento degli USA in Iran, sottolineando la suaLegittimità e preoccupandosi della minaccia nucleare di Teheran. Alla vigilia del vertice all'Aja, mette in evidenza la necessità di aumentare le spese militari, puntando al 5% del PIL. Questa complessa situazione invita a riflettere sul delicato equilibrio tra sicurezza globale e rispetto del diritto internazionale.

16.40 "Non sono d'accordo con chi considera l'attacco degli Usa in Iran come in contrasto col Diritto internazionale". Così il segretario generale della Nato, Rutte alla vigilia del vertice all'Aja. "La mia principale paura - sottolinea è che Teheran possa avere la bomba atomica, sarebbe una minaccia per Israele e l'intera regione". Poi sferza sulle spese nella difesa:l'obiettivo di investire il 5% del Pil, salvo il compromesso raggiunto con la Spagna, è "un salto quantico" che rende l'Alleanza "più forte e letale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

