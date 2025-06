Iran Zampini Camcom Italia-Iran | Per imprese italiane uffici chiusi e business fermo

La recente crisi in Iran sta mettendo a dura prova le imprese italiane, con uffici chiusi e business letteralmente fermo. La situazione di sospensione voli, connessioni telefoniche intermittenti e internet instabile impedisce ogni normale attività , creando un clima di forte preoccupazione tra le imprese coinvolte. È fondamentale monitorare da vicino gli sviluppi e valutare strategie di adattamento per affrontare questa emergenza. La ripresa potrà avvenire solo con una risoluzione tempestiva della crisi.

(Adnkronos) – "Noi stiamo registrando molta preoccupazione. E dal punto di vista delle imprese chiaramente una impossibilità al momento attuale di muoversi, non fosse altro per la situazione: voli sospesi, connessioni telefoniche di fatto sospese, internet che ora ha ripreso leggermente a tratti in questi ultimi due giorni. Quindi, dal punto di vista delle attività .