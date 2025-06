Iran | vertice in prefettura Rafforzata la vigilanza sugli obiettivi sensibili

In un contesto di crescente tensione internazionale, la prefettura di Genova si rafforza per garantire la sicurezza cittadina. La crisi in Medioriente, alimentata dall’attacco statunitense in Iran, ha spinto le autorità locali a intensificare la vigilanza su obiettivi sensibili, convocando un vertice d’emergenza. La risposta pronta e decisa diventa fondamentale per tutelare la pace e la stabilità della nostra comunità , dimostrando come l’Italia resti un baluardo di sicurezza.

La crisi in Medioriente, aggravatasi con l'attacco degli Stati Uniti in Iran nell'ambito dell'operazione 'Martello di Mezzanotte', ha spinto la prefetta di Genova Cinzia Torraco a convocare una riunione d'urgenza del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta questa mattina.

