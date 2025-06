Iran valuta attacco a basi Usa in Iraq

Le tensioni tra Iran e USA si intensificano mentre funzionari americani avvertono di segnali di possibili attacchi da parte di milizie sostenute dall'Iran in Iraq e forse in Siria, come rappresaglia per le recenti operazioni statunitensi in Iran. La situazione resta sotto stretta osservazione, con i funzionari iracheni impegnati a prevenire escalation che potrebbero destabilizzare ulteriormente la regione. Un passo cruciale verso la de-escalation o un preludio a nuove crisi?

4.08 Funzionari militari e dell'intelligence americani hanno rilevato segnali secondo cui milizie sostenute dall'Iran si stanno preparando ad attaccare le basi statunitensi in Iraq, e forse in Siria, come rappresaglia per gli attacchi statunitensi in Iran. Lo scrive il New York Times citando un funzionario Usa, precisando che finora tali milizie si sono trattenute e che funzionari iracheni stanno lavorando duramente per dissuaderle dall'agire. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

