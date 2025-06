Iran-Usa Meloni | Italia non ha preso parte in alcun modo all’operazione

In un contesto di tensione internazionale, la Premier Meloni precisa con fermezza: l’Italia non ha avuto alcun coinvolgimento nell'operazione tra Iran e Stati Uniti. Un chiarimento importante che ribadisce la posizione neutrale del nostro paese in questa delicata vicenda. La chiarezza di Meloni rafforza la nostra neutralità e sottolinea l’importanza di mantenere rapporti diplomatici equilibrati. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa dichiarazione.

Intervenendo alla Camera, la Premier Meloni chiarisce che l’Italia non ha preso parte in alcun modo all’operazione condotta dagli Stati Uniti contro l’Iran. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran-Usa, Meloni: Italia non ha preso parte in alcun modo all’operazione

Israele-Iran Schlein: Meloni non schiacci l?Italia su umori alterni Trump - In un contesto internazionale complesso e volatile, le parole di un esponente italiano richiamano l'attenzione sulla necessità di mantenere stabilità e coerenza nella politica estera del Paese.

