Iran Tv di Stato conferma attacco a basi Usa in Iraq e Qatar | Al via operazione Glad Tidings of Victory il mondo lo ricorderà per secoli - VIDEO

In un gesto che scuote i confini del Medio Oriente e il mondo intero, la televisione di Stato iraniana ha confermato l’attacco alle basi statunitensi in Iraq e Qatar, definendolo “operazione Glad Tidings of Victory”. Un’azione congiunta tra forze armate e Pasdaran, simbolo di una risposta potente all’aggressione americana. Mentre i missili colpiscono Al-Udeid e Ain al-Asad, il rischio di escalation si fa sempre più concreto, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

Teheran rivendica un’azione congiunta tra forze armate e Pasdaran: "Risposta potente all’aggressione americana". Missili contro Al-Udeid e Ain al-Asad. Chiuso lo spazio aereo negli Emirati Arabi Uniti La televisione di Stato iraniana ha annunciato l’inizio dell’operazione “Glad Tidings of Vic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Iran, Tv di Stato conferma attacco a basi Usa in Iraq e Qatar: "Al via operazione Glad Tidings of Victory, il mondo lo ricorderà per secoli" - VIDEO

In questa notizia si parla di: stato - operazione - glad - tidings

Maxi operazione della Polizia di Stato a Serra San Bruno: sette arresti per il brutale pestaggio avvenuto durante la festa dell’Epifania - Maxi operazione della Polizia di Stato a Serra San Bruno, dove sette persone sono state arrestate per un brutale pestaggio avvenuto durante i festeggiamenti dell'Epifania.

Guerra, l'Iran risponde agli attacchi di Trump: dieci missili contro basi militari americane in Qatar, Iraq e Siria. VIDEO; L'Iran risponde: missili contro le basi Usa in Qatar e Iraq (di L. Santucci); Banchi Governo in Aula quasi al completo per comunicazioni Meloni.

Guerra, l'Iran risponde agli attacchi di Trump: missili contro una base militare americana in Qatar - La tv di Stato iraniana ha annunciato l'inizio della operazione 'Glad Tidings of Victory' contro le forze americane nella base aerea Al- Lo riporta affaritaliani.it