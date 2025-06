Iran Trump | Siti nucleari annientati Raid di Israele nell’ovest del Paese

Tensione alle stelle in Medio Oriente: dopo i raid aerei americani sui siti nucleari iraniani, Israele risponde con attacchi mirati nell'ovest del paese. Trump loda l'“annientamento” delle infrastrutture nucleari, mentre il clima di conflitto si fa sempre più acceso. La regione si trova a un crocevia cruciale, tra minacce e strategie di potere, con un possibile cambio di regime che potrebbe sconvolgere l'intera area.

(Adnkronos) – Nuova offensiva di Israele contro l'Iran oggi, lunedì 23 giugno. All'indomani dei raid aerei americani sui siti nucleari, "annientati" secondo Trump, i caccia di Tel Aviv hanno bombardando infrastrutture militari a Kermanshah. E mentre il presidente Usa parla apertamente, e per la prima volta, di cambio di regime in Iran, coniando un nuovo acronimo .

In questa notizia si parla di: iran - raid - israele - trump

