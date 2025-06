Iran Trump | perché non dovrebbe esserci un cambio di regime?

Donald Trump sostiene che se l’attuale regime iraniano non riesce a riportare l’Iran alla grandezza, allora non dovrebbe esserci un cambio di regime. Una posizione che apre un dibattito acceso sulla strategia e le prospettive future del paese. Ma cosa significherebbe davvero intervenire o lasciar perdere? È una questione complessa che coinvolge geopolitica, stabilità e diritti umani, e merita una riflessione approfondita.

''se l'attuale regime iraniano non è in grado di rendere l'Iran di nuovo grande perché non dovrebbe esserci un cambio di regime?'' dice Trump.

"Non è politicamente corretto usare il termine 'cambio di regime',ma se l'attuale regime iraniano non è in grado di RENDERE L'IRAN DI NUOVO GRANDE,perché non dovrebbe esserci un cambio di regime?",scrive Trump su Truth coniando anche l'acronim

