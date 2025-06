Iran Trump lancia l' operazione MIGA | cambio di regime a Teheran

L'ombra di un possibile cambio di regime si fa sempre più concreta a Teheran, mentre Donald Trump, con la sua proverbiale franchezza, mette in discussione la stabilità dell'ayatollah Khamenei. Dopo l'attacco israeliano e le crescenti tensioni, gli Stati Uniti intensificano la pressione con operazioni militari decisive. La domanda che rimbalza è: questa escalation segnerà davvero l'inizio di una svolta politica in Iran?

"Perché non può esserci un cambio di regime?". Lo dice così, nel suo modo diretto e brutale, Donald Trump: il potere dell'ayatollah Khamenei non è stato mai così traballante. Nove giorni dopo il primo attacco israeliano all' Iran, avvenuto giovedì 13 giugno, gli Stati Uniti hanno rotto gli indugi e, nella notte italiana tra sabato e ieri, 22 giugno, hanno lanciato i loro bombardieri stealth B-2 contro tre siti nucleari di Teheran in quella che è stata definita in codice operazione "Martello di mezzanotte". Le forze armate a stelle e strisce hanno inflitto " danni monumentali " agli obiettivi presi di mira, ha dichiarato nella serata il presidente americano, riferendosi a una serie di foro satellitari non divulgate.

