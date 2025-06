Iran Trump apre al cambio di regime Attacco Usa successo vero? Ipotesi e dubbi

L'ultima mossa degli Stati Uniti in Iran sta scuotendo gli scenari geopolitici globali, con Donald Trump che celebra l'operazione Martello di Mezzanotte come un successo spettacolare. Ma dietro le vittorie apparenti si celano ipotesi e dubbi: si tratta davvero di un passo decisivo o solo di una fase di tensione crescente? Analizziamo cosa potrebbe nascondersi dietro questa strategia e quali sono le implicazioni future.

(Adnkronos) – L'operazione Martello di Mezzanotte è stata "un successo spettacolare". Donald Trump esulta per "i danni monumentali" ai siti nucleari iraniani e lancia il 'movimento' MIGA (Make Iran Great Again) alludendo per la prima volta, con un post su Truth, all'idea di cambio di regime a Teheran. In entrambi i casi, il presidente accenna . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Trump apre al cambio di regime. Attacco Usa, successo vero? Ipotesi e dubbi

In questa notizia si parla di: iran - trump - successo - apre

Guerra Israele-Iran, Trump: «Abbiamo attaccato con successo tre siti nucleari iraniani» - L'ultimo episodio di tensione tra Israele, Iran e gli Stati Uniti ha segnato un nuovo capitolo nella complessa geopolitica mediorientale.

Trump apre a un cambio di regime a Teheran. La Russia all'Onu: "Azioni Usa irresponsabili e pericolose". Sull'Iran 20 caccia israeliani, colpiti siti militari e lanciamissili. Teheran: 'Gli Usa hanno lanciato una guerra con pretesti assurdi" #ANSA https://www.ansa Vai su Facebook

Trump apre a un cambio di regime a Teheran. La Russia all'Onu: "Azioni Usa irresponsabili e pericolose". Sull'Iran 20 caccia israeliani, colpiti siti militari e lanciamissili. Teheran: 'Gli Usa hanno lanciato una guerra con pretesti assurdi" #ANSA https://ansa.it/sito Vai su X

Trump ora vuole nuovo Iran. I dubbi sull'attacco, successo a metà ?; Trump: Danni monumentali ai siti nucleari iraniani. Rubio: Cina prema contro chiusura di Hormuz - Iran: media, giustiziata spia Mossad, capo squadra informatica; Attacco Usa, Donald Trump: “Successo spettacolare. Strappata bomba dalle mani dell'Iran”.

Iran, Trump apre al cambio di regime. Attacco Usa, successo vero? Ipotesi e dubbi - Troppo presto per capire se i siti nucleari sono stati realmente distrutti ... Come scrive msn.com

“Danni monumentali ai siti nucleari”: Trump apre al cambio di regime in Iran e rinvia la partenza per il vertice Nato - I media si interrogano sull'efficacia dei raid, per il Nyt segni di possibili attacchi a basi Usa in Iraq, Siria. Scrive gazzettadelsud.it