Iran Trump agli operatori energetici | Tenete bassi i prezzi del petrolio non fate il gioco del nemico

In un momento delicato per il mercato energetico globale, le parole di Donald Trump fanno eco alle tensioni tra Iran e Stati Uniti. L’ex presidente invita gli operatori americani a mantenere i prezzi del petrolio bassi, evitando di favorire gli interessi del nemico. Al Dipartimento dell’Energia, ribadisce con convinzione il suo mantra: "Drill, baby, drill", spronando a sfruttare al massimo le risorse nazionali per consolidare la supremazia energetica degli USA.

Al Dipartimento dell'Energia il presidente americano ribadisce uno dei suoi mantra sull'estrazione di idrocarburi nel territorio nazionale: "Drill, baby, drill".

L’ultimatum di Trump agli Ayatollah: «Si arrendano o attacchiamo». L’Iran: «Bugiardo guerrafondaio». Terza nave Usa verso il Medio Oriente - In un momento di tensione crescente nel Medio Oriente, le ultime dichiarazioni di Donald Trump incalzano gli Ayatollah: “Devono arrendersi” o gli Stati Uniti potrebbero intervenire.

Questa notte sono state sganciate dai caccia americani 12 super bombe “bunker buster” sull’Iran nel tentativo di eliminare i siti nucleari. Bombe per “alleviare la minaccia” è stato detto. Bombe per la pace ripete dagli Usa il presidente #Trump con il cappellino Vai su Facebook

