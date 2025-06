Iran | Teheran raid Usa durante colloqui sono tradimento della diplomazia

Torino, 23 giu. (LaPresse) – Gli attacchi lanciati dagli Usa contro l’Iran durante i colloqui sul suo programma nucleare sono stati un “tradimento della diplomazia”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Esmaeil Baqaei, citato dai media arabi. “Non dimenticheremo, noi e le generazioni future, che gli iraniani erano nel mezzo di un processo diplomatico con un Paese che ora è in guerra con noi”, ha spiegato. “Due giorni prima dell’inizio dei negoziati, ci hanno attaccato militarmente. È un tradimento della diplomazia e del principio del dialogo”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Teheran, raid Usa durante colloqui sono tradimento della diplomazia

