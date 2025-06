Iran | Teheran attaccata base Usa in Qatar risposta ad aggressione americana

Tensioni crescenti tra Iran e Stati Uniti sfiorano il punto di rottura, con Teheran che rivendica un attacco mirato alla base americana di Al Udeid in Qatar. Un gesto deciso, annunciato dall’autorità iraniana come una risposta efficace e simbolica all’ultima aggressione americana. La scena internazionale osserva con apprensione, mentre la regione si avvia verso un possibile nuovo capitolo di instabilità . La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse di entrambe le parti?

Milano, 23 giu. (LaPresseAP) – L’Iran ha annunciato di aver attaccato le forze Usa di stanza nella base aerea di Al Udeid in Qatar. L’annuncio è stato dato dalla televisione di Stato iraniana accompagnato da musica marziale. Una didascalia sullo schermo ha definito l’attacco “una risposta potente e riuscita delle forze armate dell’Iran all’aggressione dell’America”. L’attacco è avvenuto poco dopo che il Qatar aveva annunciato la chiusura del proprio spazio aereo per precauzione, a causa delle minacce di ritorsione dell’Iran contro gli Stati Uniti per gli attacchi di domenica condotti da Washington contro 3 siti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Teheran, attaccata base Usa in Qatar, risposta ad aggressione americana

