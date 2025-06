Iran Tajani | Al lavoro per de-escalation nucleare a Teheran per scopi civili | GUARDA

L’Italia si schiera con fermezza per il progresso nucleare civile in Iran, ribadendo la volontà di evitare escalation militari. È questa la posizione espressa dal ministro degli Esteri Antonio Tajani al Consiglio di Bruxelles, sottolineando l’importanza di riaprire un dialogo tra USA e Iran. Un passo cruciale verso una stabilità che possa favorire lo sviluppo pacifico e il rispetto degli accordi internazionali. La strada verso la diplomazia, dunque, rimane prioritaria.

"Ho ribadito che l'Iran può procedere con la ricerca nel nucleare civile, ma non per scopi militari. La posizione dell'Italia è chiara". A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, appena è arrivato al Consiglio affari esteri a Bruxelles. I bombardamenti americani ai siti iraniani, ha commentato Tajani, "ormai ci sono stati". Fondamentale, secondo il ministro degli Esteri, "è riaprire il dialogo fra gli Stati Uniti e l'Iran". Proprio per questo, ha aggiunto, "abbiamo proposto Roma come sede per la mediazione. Ho anche sottolineato la mia preoccupazione per quanto riguarda la chiusura dello stretto di Hormuz, un'azione del genere potrebbe provocare enormi danni non solo all'economia iraniana ma a moltissimi altri Paesi".

