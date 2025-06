Iran si vendica e bombarda base Usa in Qatar Meloni | Ora si torni ai negoziati

In un gesto di rappresaglia che scuote la regione, l'Iran ha confermato di aver bombardato una base americana in Qatar, chiamando l'operazione "Glad Tidings of Victory". Una mossa che rischia di amplificare le tensioni internazionali, mentre Meloni invita alla calma e a tornare ai negoziati. La domanda ora è: quale sarà il passo successivo in questa crisi che mette a repentaglio la stabilità globale?

La tv di Stato iraniana ha confermato che l'attacco è stato sferrato da Teheran. L'operazione prenderebbe il nome di "Glad Tidings of Victory" (Benedizione della vittoria) e sarebbe diretta a colpire la base Usa presente in Qatar, così come quella in Iraq, verso cui è stato diretto un missile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran si vendica e bombarda base Usa in Qatar, Meloni: “Ora si torni ai negoziati”

In questa notizia si parla di: base - qatar - iran - vendica

Ritirati decine di aerei USA dalla base in Qatar: segnali di preparazione all'intervento militare nella guerra Israele-Iran? - Le immagini satellitari rivelano un movimento sospetto: decine di aerei militari statunitensi sono stati ritirati dalla base in Qatar, segnali chiari di un possibile intervento nella crescente tensione tra Israele e Iran.

Petrolio, perché l’Iran colpisce il Qatar ma il prezzo crolla; Iran, cos’è la bandiera della vendetta issata dopo l'attacco di Israele; Pioggia di missili su Israele: L’Iran: «Vendetta per Nasrallah».

Iran risponde ai raid Usa, attaccata base americana in Qatar - Secondo i media, la rappresaglia è stata annunciata in anticipo a Doha e Washington ... Secondo msn.com

L'Iran risponde a Trump, missili sulla base in Qatar - Stretto alleato della fazione riformista, Khomeini gode di rispetto anche tra gli alti prelati e le Guardie Rivoluzionarie per via della sua discendenza. Da ansa.it