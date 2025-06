Iran scatta l' operazione Benedizione della vittoria | sotto attacco le basi Usa in Qatar e Iraq

In un clima di tensione crescente, Iran lancia l’operazione “Benedizione della Vittoria” con attacchi contro basi statunitensi in Qatar e Iraq, mentre Israele risponde con raid su simboli chiave del regime. La regione si infiamma, tra dichiarazioni di Putin e il drammatico abbattimento di un F-35 israeliano. La crisi si intensifica, e il mondo osserva inquieto, chiedendosi quali saranno le prossime mosse in questa escalation di conflitto.

Teheran ha avvertito Doha dei piani per ridurre al minimo le vittime. Gli Emirati arabi chiudono lo spazio aereo. Raid di Israele sui simboli del regime: colpiti il carcere di Evin e le basi dei pasdaran. La tv di Stato: 500 morti. Putin: "Aggressione ingiustificata". Abbattuto un F-35 israeliano, catturato il pilota. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, scatta l'operazione "Benedizione della vittoria": sotto attacco le basi Usa in Qatar e Iraq

