Iran scatta l' operazione Benedizione della vittoria | sotto attacco le basi Usa in Qatar e Iraq | Gli americani | Nessun missile ci ha colpito

In un clima di tensione crescente, l'Iran ha lanciato l'operazione "Benedizione della Vittoria", sotto attacco le basi USA in Qatar e Iraq, senza però causare danni significativi. Teheran ha avvertito le sue controparti per limitare le conseguenze, mentre Israele intensifica le sue azioni mirate contro simboli chiave del regime. Crosetto rassicura: "I militari italiani nell'area sono al sicuro". Ma cosa accadrà ora?

Teheran ha avvertito Qatar e Stati Uniti dei piani per minimizzare i danni. Crosetto: "I militari italiani nell'area sono al sicuro". Raid di Israele sui simboli del regime: colpiti il carcere di Evin e le basi dei pasdaran.

Iran, scatta l'operazione "Benedizione della vittoria": sotto attacco le basi Usa in Qatar, Iraq, Bahrain e Kuwait - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: l'Iran lancia l'Operazione Benedizione della Vittoria, attaccando le basi statunitensi in Qatar, Iraq, Bahrain e Kuwait, mentre gli Emirati arabi chiudono lo spazio aereo.

L’Iran passa al contrattacco: missili sulle basi Usa in Qatar e Iraq; Iran, Israele attacca i simboli del regime degli ayatollah: colpiti il carcere di Evin, la tv e le Guardie della rivoluzione; Israele, Iran e Usa, la guerra in diretta | Allerta nelle basi Usa nel Golfo, il WSJ: «Teheran sta posizionando lanciamissili». Colpita base in Siria. Raid di Israele contro i simboli del regime. Trump attacca Medvedev: non parli a caso del nucleare.

