Iran risponde ai raid Usa attaccate basi americane in Qatar e Iraq

In un’escalation di tensioni che scuote il Medio Oriente, l’Iran risponde ai raid statunitensi e israeliani con attacchi mirati alle basi americane in Qatar e Iraq. Il 24 giugno 2025 segna un punto di svolta: missili iraniani si abbattono sulle postazioni strategiche, alimentando un clima di conflitto aperto. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano rivendica l’azione come una risposta “paritaria”, lasciando presagire un’ulteriore escalation nella regione.

Qatar e Iraq nel mirino dell'Iran. Nella giornata del 24 giugno 2025, l'Iran ha lanciato un attacco missilistico contro basi militari statunitensi in Medio Oriente, in rappresaglia al raid congiunto compiuto da Stati Uniti e Israele contro i siti nucleari iraniani. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano ha rivendicato ufficialmente l'operazione, definendola una risposta "pari

