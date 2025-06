Iran risoluzione Pd | governo dica che Italia non partecipa ad attacchi

In un momento di crescente tensione internazionale, la risoluzione del Pd pone l’accento sulla fermezza dell’Italia nel mantenere una posizione di neutralità. Chiedendo al governo di dichiarare chiaramente che il nostro Paese non parteciperà ad azioni militari e non consentirà l’uso del territorio italiano come piattaforma per la guerra, i democratici vogliono rafforzare il ruolo di Roma come esempio di diplomazia responsabile e di pace. La sfida è ora nelle mani della politica italiana.

Roma, 23 giu. (askanews) – La risoluzione Pd impegna il governo “ad affermare con chiarezza, anche in sede di Consiglio europeo, che a seguito dell’attacco di Trump all’Iran non parteciperà ad azioni militari né consentirà che il nostro territorio possa essere utilizzato per fornire sostegno a una guerra che la comunità internazionale deve fermare”. E’ quanto si legge nel documento presentato dai democratici in vista del dibattito parlamentare sul Consiglio europeo. “E’ necessario che il Governo italiano chiarisca la propria posizione superando ambiguità e contraddizioni: se vuole fermare una guerra dalle conseguenze incalcolabili e promuovere una de-escalation, deve chiedere la cessazione immediata delle azioni belliche sia alla parte israeliana che a quella iraniana”, scrive ancora il Pd nella risoluzione presentata in vista del dibattito parlamentare alla Camera sul Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: iran - risoluzione - governo - dica

La risoluzione approvata in Regione: "Gaza sta morendo, il Governo agisca per mettere fine ai massacri di Israele" - Il 14 maggio, l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato una risoluzione congiunta che chiede un intervento urgente del Governo, delle istituzioni europee e della comunità internazionale per porre fine ai massacri in Gaza.

Tajani: governo al lavoro per il rimpatrio rapido degli italiani Vai su Facebook

Iran, risoluzione Pd: governo dica che Italia non partecipa ad attacchi; Notizie dal Quotidiano di Sicilia; Bce, Lagarde ripete segnale di pausa tagli tassi: Buona posizione.

Iran, risoluzione Pd: governo dica che Italia non partecipa ad attacchi - La risoluzione Pd impegna il governo 'ad affermare con chiarezza, anche in sede di Consiglio europeo, che a seguito ... Segnala notizie.tiscali.it

Iran, risoluzione maggioranza: favorire una soluzione diplomatica - (askanews) – “Sostenere il negoziato volto alla soluzione della crisi in atto in Medio Oriente”, “ribadendo la necessità di favorire una soluzione diplomatica della que ... askanews.it scrive