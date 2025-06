Iran risoluzione maggioranza | favorire una soluzione diplomatica

In un contesto internazionale sempre più complesso, la maggioranza alla Camera ribadisce l'importanza di promuovere un dialogo diplomatico per risolvere la crisi in Medio Oriente e la questione nucleare iraniana. Un impegno deciso che riflette la volontà di evitare escalation e favorire stabilità nella regione. In vista del Consiglio europeo di Bruxelles, il governo si prepara a rafforzare gli sforzi diplomatici, dimostrando che la diplomazia resta la strada preferibile per garantire pace e sicurezza globale.

Roma, 23 giu. (askanews) – “Sostenere il negoziato volto alla soluzione della crisi in atto in Medio Oriente”, “ribadendo la necessità di favorire una soluzione diplomatica della questione nucleare iraniana”. È uno degli impegni chiesti al governo nella risoluzione presentata dalla maggioranza alla Camera nell’ambito delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì a Bruxelles. “I Capi di Stato e di Governo – si legge nelle premesse – dovranno affrontare anche l’acuirsi del conflitto tra Iran e Israele – l’Italia ha sottoscritto nei giorni scorsi a Kananaskis (Canada) la dichiarazione dei leader del G7 in cui si ribadisce l’impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente – che richiede un intervento immediato dell’Europa a sostegno di ogni sforzo negoziale volto a garantire la sicurezza per l’esistenza dello Stato di Israele e l’eliminazione della minaccia nucleare iraniana”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: soluzione - risoluzione - maggioranza - favorire

Risoluzione maggioranza, soluzione negoziale per Iran e Gaza - Presenta un approccio equilibrato e umanitario, ribadendo l’importanza di sostenere l’Ucraina e gli sforzi negoziali in Medio Oriente.

Iran, risoluzione maggioranza: favorire una soluzione diplomatica; Mattarella: Pomodoro lascia un grande vuoto, suo segno indelebile; Risoluzione maggioranza, soluzione negoziale per Iran e Gaza.

Iran, risoluzione maggioranza: favorire una soluzione diplomatica - (askanews) – “Sostenere il negoziato volto alla soluzione della crisi in atto in Medio Oriente”, “ribadendo la necessità di favorire una soluzione diplomatica della que ... Riporta askanews.it

Risoluzione maggioranza, soluzione negoziale per Iran e Gaza - Continuare a "sostenere l'Ucraina"; "sostenere ogni sforzo negoziale volto alla soluzione della crisi in atto in Medio Oriente", sia per quanto riguarda "la questione nucleare iraniana", sia per giung ... Lo riporta ansa.it