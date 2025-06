Iran | Qatar intercettati con successo i missili di Teheran

Una tensione crescente scuote il Medio Oriente: il Qatar annuncia di aver intercettato con successo i missili lanciati da Teheran contro le sue basi, garantendo la sicurezza dei propri cittadini e alleati. La situazione rimane delicata, e gli sviluppi sono osservati con attenzione a livello internazionale. In un contesto così instabile, il dialogo e la diplomazia diventano più che mai essenziali per scongiurare escalation future.

Roma, 23 giu. (LaPresse) – “Le difese aeree del Qatar hanno sventato con successo l’attacco e intercettato i missili iraniani”. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed Al Ansari su X, dopo che Teheran ha lanciato missili contro le basi Usa nel Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Qatar, intercettati con successo i missili di Teheran

Raffica di missili dall'Iran: “Abbiamo colpito Israele con successo”. Israele: "Gli abitanti di Teheran pagheranno il prezzo dei raid" - In un’escalation di tensione senza precedenti, l’Iran ha dichiarato di aver lanciato una massiccia raffica di missili contro Israele, promettendo attacchi ancora più devastanti.

