Iran | Qatar condanna attacco Teheran ci riserviamo diritto di rispondere

una posizione di fermezza e determinazione, sostenendo il rispetto reciproco tra i paesi e la stabilità della regione. La tensione tra Iran e Qatar si intensifica, richiamando l’attenzione internazionale sulla necessità di dialogo e diplomazia per evitare escalation che possano compromettere la pace. In un contesto così delicato, ogni gesto assume un peso decisivo nel mantenere l’equilibrio e promuovere soluzioni pacifiche.

Roma, 23 giu. (LaPresse) – “Lo Stato del Qatar condanna fermamente l’attacco che ha colpito la base aerea di Al Udeid” da parte dell’Iran, “consideriamo ciò una flagrante violazione della sovranità dello Stato del Qatar, del suo spazio aereo, del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite”, “il Qatar si riserva il diritto di rispondere direttamente in modo equivalente alla natura e alla portata di questa sfacciata aggressione, in conformità con il diritto internazionale”. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al Ansari su X. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Qatar condanna attacco Teheran, ci riserviamo diritto di rispondere

