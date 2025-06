Iran Putin vede Araghchi | Aggressione ingiustificata

In un vertice al Cremlino, Vladimir Putin condanna con fermezza l'attacco all'Iran, definendolo un'“aggressione non provocata e ingiustificata”. La visita del ministro degli Esteri iraniano Araghchi sottolinea la forte solidarietà tra i due paesi in un momento di tensione internazionale. Mentre Mosca si impegna a sostenere Teheran, la scena globale si prepara a nuovi sviluppi che potrebbero ridefinire gli equilibri geopolitici.

(Adnkronos) – L'attacco all'Iran è stata "un'aggressione non provocata e ingiustificata". Così il presidente russo Vladimir Putin ricevendo al Cremlino il ministro degli Esteri di Teheran Ababs Araghchi. La Russia "sta compiendo sforzi per fornire assistenza al popolo iraniano", ha aggiunto Putin.

Usa: rischio "cellule terroristiche dormienti" dopo l'attacco all'Iran | L'esercito di Tel Aviv bombarda gli aeroporti iraniani | Missili colpiscono il sud di Israele: danni | Putin: aggressione a Iran non provocata e ingiustificata - In un clima di crescente tensione, i rischi di cellule terroristiche dormienti si intrecciano con azioni militari che scuotono la regione: Tel Aviv bombarda gli aeroporti iraniani, mentre missili colpiscono il sud di Israele.

"L'Iran ha il diritto di perseguire programmi di tecnologia nucleare per scopi pacifici", ha affermato Putin. La Russia, dunque, è pronta a fornire a Teheran "l'assistenza e il supporto necessari allo sviluppo dell'energia nucleare pacifica, proprio come ha fatto ne

