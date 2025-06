Iran Putin incontra il ministro Araghchi | Verso Teheran aggressione immotivata

Mentre le tensioni tra Tel Aviv e Teheran si intensificano, Iran e Russia si impegnano in colloqui strategici per rispondere all'intervento americano sui siti nucleari. Abbas Araghchi, ministro degli Esteri iraniano, ha incontrato Vladimir Putin a Mosca, sottolineando l’importanza di consultazioni strette per contrastare le aggressioni immotivate e rafforzare la collaborazione tra i due Paesi in un momento di grande instabilità globale.

Mentre continuano gli attacchi reciproci tra Tel Aviv e Teheran, Iran e Russia sono impegnate in dei colloqui per discutere della reazione all’intervento americano contro i tre siti nucleari. Il ministro degli Esteri della Repubblica Islamica Abbas Araghchi è infatti a Mosca dove ha incontrato il Presidente russo Vladimir Putin. Al suo arrivo, il ministro ha spiegato che i due Paesi stanno tenendo strette consultazioni per contrastare le minacce comuni. “Noi e la Russia abbiamo sempre avuto preoccupazioni, ansie e avversari comuni. Condividiamo sempre convinzioni comuni e ci consultiamo a stretto contatto per affrontare sfide e minacce comuni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Putin incontra il ministro Araghchi: “Verso Teheran aggressione immotivata”

Gli Stati Uniti attaccano l'Iran. Trump: «Cancellati i siti nucleari». Media: «Teheran avvisata prima dagli Usa». Il ministro Araghchi vedrà Putin domani a Mosca. Missili su Israele, decine di feriti - Le tensioni tra Stati Uniti, Iran e Israele sono esplose in un clima di crescente instabilità globale.

#IranIsraelConflict Arrivato in Russia il ministro della Difesa iraniano Araghchi: a Mosca (storica alleata di Teheran) avrà colloqui ad alto livello ed è previsto anche un faccia a faccia con Putin. La corrispondente @LianaMistretta #GR1 - X Vai su X

MEDIO ORIENTE | Attacco degli Stati Uniti all'Iran, domani il ministro degli Esteri iraniano Araghchi va da Putin. L'Iran promette: "Colpite Khamenei e sarĂ rappresaglia senza limiti". Appello del Papa a "fermare la tragedia" - IL PUNTO ALLE 14.00 #ANSA Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, giorno undici: ministro iraniano Araghchi da Putin per chiedere l'aiuto di Mosca; Putin spiazzato, oggi vede Araghchi a Mosca ma niente soccorso militare; Guerra Iran-Usa: Putin coinvolto, la minaccia su Hormuz.

Putin a Araghchi, 'stiamo sostenendo popolo iraniano' - Lo ha detto il presidente Vladimir Putin ricevendo al Cremlino il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Si legge su ansa.it

Iran, nuovi attacchi israeliani a Teheran. Araghchi da Putin - Si tratta di un nuovo attacco dopo quello portato a termine dagli Stati Uniti che, secondo il presidente Trump, ha causato “da ... Segnala msn.com