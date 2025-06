Iran Putin | Aggressione ingiustificata | Media | Khamenei gli chiederà un ulteriore aiuto | Violento bombardamento su Teheran Idf | Colpite le forze di sicurezza

In un clima di tensione crescente, le recenti aggressioni tra Iran e Israele scuotono la stabilità regionale. Con bombardamenti su Teheran e il coinvolgimento internazionale, la situazione si fa sempre più complessa e pericolosa. Gli occhi del mondo sono puntati sugli sviluppi di questa crisi, mentre le diplomazie cercano di evitare un escalation catastrofica. La domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa escalation?

La capitale iraniana è coperta di fumo. Abbattuto F-35 israeliano, catturato il pilota. Bombardati gli aeroporti iraniani. I missili colpiscono il sud di Israele: danni. Usa: rischio "cellule terroristiche dormienti" dopo l'attacco all'Iran. Tajani: "La nostra ambasciata resta aperta". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, Putin: "Aggressione ingiustificata" | Media: Khamenei gli chiederà un ulteriore aiuto | Violento bombardamento su Teheran, Idf: "Colpite le forze di sicurezza"

Usa: rischio "cellule terroristiche dormienti" dopo l'attacco all'Iran | L'esercito di Tel Aviv bombarda gli aeroporti iraniani | Missili colpiscono il sud di Israele: danni | Putin: aggressione a Iran non provocata e ingiustificata - In un clima di crescente tensione, i rischi di cellule terroristiche dormienti si intrecciano con azioni militari che scuotono la regione: Tel Aviv bombarda gli aeroporti iraniani, mentre missili colpiscono il sud di Israele.

