Iran promette vendetta dopo attacchi Usa

L’Iran promette vendetta dopo gli attacchi statunitensi ai suoi siti nucleari, minacciando di chiudere lo stretto di Hormuz e di ampliare il conflitto. La tensione tra le due superpotenze si alza, preannunciando conseguenze serie che potrebbero coinvolgere l’intera regione e alterare gli equilibri globali. La situazione resta critica e imprevedibile: cosa accadrà nei prossimi giorni?

La guerra si allargherà e ci saranno serie conseguenze anche per gli Stati Uniti. L’Iran promette vendetta dopo l’attacco americano ai suoi siti nucleari e minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran promette vendetta dopo attacchi Usa

L’Iran promette vendetta: «Puniremo Israele e i suoi sostenitori». All’Onu: «Con gli attacchi ai siti nucleari si rischia la catastrofe» - Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano, con Teheran che promette vendetta e minaccia di attacchi ai siti nucleari.

#permattinieri Gli USA bombardano tre siti nucleari iraniani. Trump: “Adesso la pace”. L’Iran promette vendetta. Israele: nuovi attacchi su Teheran, ucciso comandante militare. Diverse migliaia in piazza per chiedere alla Svizzera di condannare - X Vai su X

Hegseth, capo del Pentagono: «Ora l'Iran sia intelligente». Teheran promette vendetta Vai su Facebook

Putin al ministro Araghchi: Aggressione a Iran non provocata e ingiustificata | Media: Khamenei gli chiederà un ulteriore aiuto | L'esercito di Tel Aviv bombarda gli aeroporti iraniani | Missili colpiscono il sud di Israele: danni; Iran, la pioggia di bombe statunitensi non piega Khamenei; Israele festeggia, l'Iran promette vendetta: “è iniziata la guerra”.

Trump lancia il ‘Make Iran Great Again’ e apre al cambio di regime. Netanyahu: “La pace è più vicina”. Ma Khamenei promette vendetta - Intanto Israele ha continuato a bombardare la Repubblica Islamica nella notte ... ilfattoquotidiano.it scrive

Attacco Usa a Iran, la risposta di Teheran a Trump: gli scenari - Gli Stati Uniti, dopo l'attacco ordinato da Donald Trump, sono pronti al dialogo con l'Iran: "Non siamo in guerra", il messaggio che arriva da Washington dopo l'operazione Martello di Me ... Come scrive msn.com