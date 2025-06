Iran | per tv di Stato 500 morti e oltre 3mila feriti dal 13 giugno

La tensione tra Iran e Israele si intensifica, con un bilancio tragico di circa 500 morti e oltre 3.000 feriti dall’attacco israeliano del 13 giugno, secondo la tv di Stato iraniana. Una crisi che scuote la regione e solleva preoccupazioni internazionali, mentre il mondo osserva in apprensione gli sviluppi di questa escalation. La situazione rimane in bilico, e l’intera comunità globale si chiede quali saranno le prossime mosse per evitare una spirale di violenza ancora più devastante.

Milano, 23 giu. (LaPresse) – La tv di Stato iraniana riferisce di “circa 500” morti e oltre 3mila feriti dall’attacco lanciato da Israele contro l’Iran lo scorso 13 giugno. Per il bilancio, rilanciato dalla Bbc, viene citato il ministero della Sanità iraniano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: per tv di Stato 500 morti e oltre 3mila feriti dal 13 giugno

