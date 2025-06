Iran Pahlavi | Regime sull' orlo del collasso Chi è il figlio dell' ultimo Scià

Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo Scià iraniano, mette in discussione il futuro del regime di Teheran con parole dure: "Il regime è sconfitto, vacillante, sull’orlo del collasso". La sua proposta di leadership temporanea apre nuove speranze per un Iran in transizione, mentre le tensioni crescono tra passato e presente. Ma quale sarà davvero la strada verso un domani più democratico? La risposta si scrive ora, sotto gli occhi del mondo.

"Il regime è sconfitto, vacillante, sull'orlo del collasso". È questa la frase di Reza Pahlavi, il figlio in esilio dell'ultimo Scià iraniano, che si impone nei titoli delle agenzie e dei giornali e che è parte di un intervento più ampio che ha trovato spazio in conferenza stampa a Parigi. Pahlavi si è offerto come leader ad interim per assumere la guida di Teheran durante la transizione dalla dittatura alla democrazia. Pur ribadendo di non cercare il potere politico, ha confessato di voler "aiutare la nostra grande nazione a superare questo momento critico verso la stabilità, la libertà e la giustizia". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, Pahlavi: "Regime sull'orlo del collasso". Chi è il figlio dell'ultimo Scià

