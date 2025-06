Iran ora è guerra totale con l’occidente | 10 missili contro base USA

La tensione tra Iran e Occidente si intensifica drammaticamente: l’Iran ha lanciato 10 missili balistici contro la base americana di Al-Udeid in Qatar, e si segnala anche un attacco verso una postazione in Iraq. Un’escalation che preoccupa il Medio Oriente e il mondo intero, aprendo uno scenario di possibile guerra totale. La situazione resta critica e in continua evoluzione: cosa ci riserva il futuro?

Sale la tensione in Medio Oriente dopo che l’Iran ha lanciato 10 missili balistici contro la base americana di Al-Udeid, in Qatar. A riportarlo è il giornalista Barak Ravid di Axios, citando fonti israeliane. In precedenza si era parlato di sei missili, ma il numero effettivo degli ordigni sarebbe superiore. Contestualmente, un altro missile sarebbe stato diretto contro una base USA in Iraq, secondo quanto riportato da fonti di intelligence open source. Las defensas aéreas de Qatar interceptaron misiles balísticos iraníes sobre Doha, según muestran imágenes recientes. Este incidente se produce en el marco de un ataque directo de Irán, donde Estados Unidos mantiene su mayor base militar en el Golfo: la Base Aérea de Al Udeid. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Iran, ora è guerra totale con l’occidente: 10 missili contro base USA

In questa notizia si parla di: missili - iran - base - guerra

Guerra Usa-Iran, attacco dell'Iran alla base americana in Qatar: lanciati sei missili. Forti esplosioni a Doha - In un clima di tensione crescente, l'Iran ha sferrato un attacco con sei missili contro una base americana in Qatar, scatenando forti esplosioni a Doha.

L'Iran ha lanciato sei missili contro una base americana in Qatar. Lo scrive il giornalista di Axios Barak Ravid, citando una fonte israeliana. Forti esplosioni sono sentite a Doha, in Qatar. Lo riporta Reuters. [#IlMessaggero] #iran #usa #guerra Vai su Facebook

Le forze iraniane hanno colpito tre basi aeree israeliane utilizzate per lanciare attacchi contro l' #Iran: lo ha detto ieri sera, alla tv di Stato, Ahmad Vahidi, il principale consigliere del leader iraniano Ali Khamenei. Si tratta delle basi di Nevatim e Ovda, dove si Vai su X

Diretta – L’Iran ha attaccato le basi USA in Medio Oriente; Israele colpisce carcere di Evin a Teheran. Aiea chiede accesso a scorte di uranio iraniane; Guerra Israele Iran Usa, Idf: 100 bombe in 2 ore su Teheran. Nuovo attacco a Fordow. LIVE.

Guerra Iran-Israele, missili contro una base Usa in Qatar - Israele ha lanciato una nuova serie di attacchi su Teheran e altre città iraniane lunedì mattina: l'esercito israeliano ha dichiarato di aver identificato missili lanciati dall'Iran poche ore dopo che ... Lo riporta msn.com

Guerra Usa-Iran, attacco di Teheran con 10 missili alla base americana in Qatar. Raid su sedi in Siria, Iraq, Kuwait e Bahrein - I missili iraniani lanciati verso le basi americane ... Riporta msn.com