Iran nuovo Iraq? Alleanze in crisi e guerra per procura su più fronti | cosa cambia in medio Oriente dopo l' attacco Usa

L'attacco statunitense ai siti nucleari iraniani ha aperto un nuovo, incerto capitolo nella complessa saga del Medio Oriente. Tra alleanze in crisi e tensioni crescenti, il quadro regionale si fa ancora più fragile, alimentando il rischio di conflitti per procura su più fronti. Cosa cambierà davvero nell’equilibrio di potere e nella stabilità di questa regione strategica? La risposta si disegna nelle prossime settimane, mentre le dinamiche internazionali si intrecciano con le ambizioni di Iran, Iraq e oltre.

L'alba del 21 giugno 2025 ha segnato un nuovo capitolo nella storia già turbolenta del Medio Oriente: gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco aereo contro tre siti nucleari in Iran,.

