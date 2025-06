iran nuovi attacchi israeliani a teheran araghchi da putin

Una nuova escalation nel cuore del Medio Oriente riaccende i timori di un conflitto globale. Dopo gli attacchi israeliani e le affermazioni di Trump sui danni ai siti nucleari iraniani, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi si reca urgentemente a Mosca per incontrare Vladimir Putin. La diplomazia si fa strada in un momento di tensione crescente, mentre le parti cercano di evitare un’escalation irreversibile. Tutti attendono con trepidazione gli sviluppi di questa delicata crisi internazionale.

Nuova offensiva israeliana nella notte contro i siti militari di Teheran. Si tratta di un nuovo attacco dopo quello portato a termine dagli Stati Uniti che, secondo il presidente Trump, ha causato “ danni monumentali a tutti i siti nucleari iraniani “.  Nel frattempo, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è impegnato in un’immediata missione diplomatica a Mosca dove arriverĂ oggi per incontrare il presidente Vladimir Putin e fare il punto della situazione e discutere l’eventuale reazione iraniana. Drone israeliano Hermes è stato abbattuto in territorio iraniano . Un drone israeliano Hermes è stato abbattuto in territorio iraniano, secondo quanto riportato lunedì mattina dall’emittente pubblica israeliana Kan. 🔗 Leggi su Lapresse.it