Iran non si arrende missili su base Usa in Qatar | L’era del mordi e fuggi è conclusa

In un gesto audace e senza precedenti, l'Iran ha annunciato di aver lanciato missili contro le basi statunitensi in Qatar e Iraq, segnando la fine dell'epoca del mordi e fuggi. Con il titolo "Glad Tidings of Victory", Teheran si presenta deciso a non arretrare, sfidando apertamente la presenza americana nella regione. La scena internazionale si infiamma: cosa ci riserva il futuro in questa escalation di tensione?

La tv di Stato iraniana ha confermato che l'attacco è stato sferrato da Teheran. L'operazione prenderebbe il nome di "Glad Tidings of Victory" (Benedizione della vittoria) e sarebbe diretta a colpire la base Usa presente in Qatar, così come quella in Iraq, verso cui è stato diretto un missile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran non si arrende, missili su base Usa in Qatar: “L’era del mordi e fuggi è conclusa”

