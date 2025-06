Iran | nessun attacco Usa senza risposta

In un saluto deciso alle tensioni globali, l'Iran ribadisce il suo impegno a difendere con fermezza la propria sovranità. L'attacco alla base Usa in Qatar è un messaggio chiaro: nessuna aggressione resterà senza risposta. Le Guardie Rivoluzionarie avvertono che il tempo delle provocazioni passeggere è terminato, e ogni azione ostile potrebbe minare gli interessi militari americani nella regione. La scena internazionale si prepara a una nuova fase di scontri e strategie.

22.30 Con l'attacco alla base Usa in Qatar "il messaggio delle forze armate iraniane alla Casa Bianca e suoi alleati è chiaro: l'Iran non lascerà che alcuna aggressione alla sua sovranità,integrità territoriale e sicurezza nazionale resti senza risposta".Così le Guardie Rivoluzionarie in una nota. "Avvertiamo che il tempo del mordi e fuggi è passato e che il ripetersi di qualsiasi malefatta porterà al crollo dei pilastri militari Usa nella regione e alla sua umiliante fuga dall'Asia occidentale" concludono. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Missili iraniani contro base Usa in Qatar. Teheran: messaggio chiaro, nessun attacco senza risposta - L'Iran:"Il messaggio delle forze armate iraniane alla Casa Bianca e ai suoi alleati è chiaro:nessuno attacco senza risposta" Con l'attacco alla base Usa in Qatar "il messaggio delle forze armate irani ...

