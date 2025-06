Iran missili contro le basi Usa in Qatar e in Iraq Trump nella Situation Room

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: l'Iran ha lanciato dieci missili contro basi americane in Qatar e uno in Iraq, rispondendo a Washington con un gesto deciso. La situazione si fa sempre pi√Ļ critica, mentre Trump, nella Situation Room, monitora attentamente gli sviluppi. La crisi rischia di esplodere in una escalation internazionale, lasciando il mondo in balia di un conflitto che potrebbe avere ripercussioni globali. √ą il preludio a un possibile nuovo capitolo di instabilit√† regionale?

La risposta di Teheran a Washington non si √® fatta attendere.¬†L'Iran ha dato avvio alle sue operazioni di rappresaglia e¬†lanciato dieci¬†missili verso le basi americane in Qatar e uno verso una base americana¬†in Iraq.¬†"L'operazione di lancio di missili iraniani contro le basi americane situate in Qatar e in Iraq √®¬†iniziata e porta il nome di 'Benedizione della vittoria'", ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Irna.¬†Il presidente Usa, Donald Trump, ha intanto raggiunto la¬†situation room con il segretario alla Difesa e i capi di stato maggiore congiunti. Lo¬†riporta l'emittente Cnbc, citando un funzionario dell'amministrazione Usa. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Iran, missili contro le basi Usa in Qatar e in Iraq. Trump nella Situation Room

