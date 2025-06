Iran | missili contro base in Qatar Trump dalla Situation room | Reazione debole Successione Khamenei | spunta un Khomeini

Tensioni crescenti tra Iran e USA scuotono il Medio Oriente: l'Iran risponde con missili contro una base in Qatar, ma la reazione di Trump è stata definita "molto debole" e preannunciata. La scena si complica ulteriormente con segnali di una possibile successione a guida Khamenei, evocando figure storiche come Khomeini. Il quadro geopolitico si fa sempre più incerto: cosa ci riserva il futuro?

La rappresaglia iraniana dopo il diluvio di fuoco sulle centrali nucleari è stata volutamente misurata e ampiamente preannunciata, tanto che Donald Trump ha "ringraziato" Teheran per averlo "avvisato tempestivamente" della "reazione molto debole" ai raid Usa

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

La scelta di Donald Trump di bombardare i siti nucleari iraniani è un gioco d’azzardo il cui prezzo potrebbe essere pagato da milioni di persone Lui ha puntato su di un’azione militare limitata, una debole reazione iraniana, il preludio di una resa del regime de Vai su Facebook

