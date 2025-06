Iran Merz | Non c’è motivo di criticare raid Israele e Usa

Friedrich Merz, cancelliere tedesco, ha espresso una posizione netta sulla questione degli attacchi contro l’Iran, affermando che non vi sono motivi validi per criticare le azioni di Israele e degli Stati Uniti avvenute recentemente. La sua dichiarazione, pronunciata alla ‘Giornata dell’industria’ di Confindustria, invita a riflettere sull’importanza di un approccio equilibrato e responsabile nei conflitti internazionali, sottolineando il ruolo cruciale del dialogo nella stabilità globale.

“Voglio ribadirlo in modo molto chiaro e inequivocabile. Per noi, e per me personalmente, non c’è motivo di criticare ciò che Israele ha iniziato una settimana fa, né di criticare ciò che l’America ha fatto lo scorso fine settimana “. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in occasione del suo intervento alla ‘Giornata dell’industria’ organizzata dalla Confindustria tedesca, in riferimento agli attacchi contro l’Iran. Gli attacchi israeliani e statunitensi “non sono esenti da rischi. Ma lasciare le cose come stavano non era un’opzione “, ha sottolineato Merz. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Merz: “Non c’è motivo di criticare raid Israele e Usa”

In questa notizia si parla di: criticare - merz - motivo - israele

Germania, Merz ribadisce: nessun motivo di criticare raid Usa su Iran - In un contesto internazionale sempre più complesso, Friedrich Merz ha riaffermato a Berlino la sua posizione favorevole alle azioni militari degli Stati Uniti e di Israele in Iran.

#Merz: "Voglio ribadirlo in modo molto chiaro e inequivocabile. Per noi non c'è motivo di criticare ciò che #Israele ha iniziato una settimana fa, né di criticare ciò che l'#America ha fatto lo scorso fine settimana". Così il cancelliere tedesco che ha aggiunto: Vai su X

Il cancelliere tedesco Merz: non c'è motivo di criticare i raid Usa sull'Iran Vai su Facebook

VIDEO Iran, Merz: Non c'è motivo di criticare raid Israele e Usa - LaPresse; Il tedesco Merz non vede ragioni per criticare gli attacchi israeliani e statunitensi all'Iran; Merz: Nessun Motivo per Criticare gli Attacchi di Israele e USA contro l'Iran.

Germania, Merz ribadisce: nessun motivo di criticare raid Usa su Iran - Discorso a Berlino alla FGI, la Confindustria tedesca, per il cancelliere tedesco conservatore Friedrich Merz che a tre giorni dal Consiglio Europeo è tornato a ribadire ... Scrive libero.it

Iran, Merz: "No critiche a raid Israele e Usa, cose non potevano restare così" - Per noi, e per me personalmente, non c'è motivo di criticare ciò che Israele ... Segnala stream24.ilsole24ore.com