Iran | Meloni sente Mattarella punto sulla situazione internazionale

In un momento di grande tensione internazionale, Giorgia Meloni ha contattato Sergio Mattarella per discutere dell’attacco degli Stati Uniti all’Iran e valutare le prossime mosse. La situazione richiede responsabilità e leadership, mentre si moltiplicano gli appelli alla de-escalation e al dialogo. La stabilità globale dipende dalla capacità dei leader di trovare soluzioni pacifiche e condivise, perché il futuro del nostro mondo si gioca anche in queste delicate scelte...

ROMA – Stando a quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato oggi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per fare un punto sulla situazione internazionale dopo l'attacco degli Stati Uniti all'Iran. Intanto la segretaria del Pd Elly Schlein ha affermato: "Il Governo si impegni per la de-escalation e per far tornare tutti gli attori coinvolti al tavolo negoziale, anche per difendere il Trattato di non proliferazione nucleare. L'Italia ripudia la guerra e vuole la pace".

