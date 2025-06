Iran Meloni | se Usa chiederenno basi ci sarà passaggio Camere

Giorgia Meloni chiarisce con fermezza la posizione italiana sull’utilizzo delle basi militari, sottolineando che l’Italia non ha partecipato né partecipa a operazioni militari e che ogni eventuale utilizzo delle basi richiederà l’autorizzazione governativa. La questione, calda e complessa, si inserisce nel clima di tensione internazionale e nel dibattito sul ruolo dell’Italia in ambito di sicurezza globale. Ora, si attende il passaggio in aula alla Camera, dove si discuteranno le prossime mosse.

Roma, 23 giu. (askanews) – In merito all’utilizzo delle basi, “ho già detto che l’Italia non è impegnata militarmente, non ha partecipato e non partecipa, non è stato chiesto l’uso delle basi, che comunque potranno essere usate solo con l’autorizzazione del governo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera durante la replica dopo le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. “Credo sia velleitario speculare su scenari che non si sono verificati, certe decisioni non si prendono su basi ideologiche. In ogni caso posso dire che non penso accadrà, ma posso garantire che una decisione del genere dovrà fare un passaggio parlamentare, a differenza di quello che è accaduto quando al governo non c’eravamo noi” ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

