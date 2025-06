Iran Meloni | potenziali enormi rischi da destabilizzazione regione

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, mette in guardia sui potenziali enormi rischi derivanti da un'ulteriore destabilizzazione della regione mediorientale, già messa a dura prova. Con l'aggravarsi della tensione tra Israele e Iran, e le recenti azioni statunitensi, il dialogo e la cooperazione internazionale diventano più che mai essenziali per evitare un'escalation che potrebbe avere ripercussioni globali. È fondamentale agire con responsabilità e lungimiranza in questa delicata fase.

Roma, 23 giu. (askanews) - La situazione tra Israele e Iran "si è aggravata a seguito dell'attacco statunitense a tre siti nucleari iraniani, non ci sfuggono i potenziali enormi rischi derivanti da una ulteriore destabilizzazione di una regione già molto provata". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. In questa fase, ha proseguito Meloni, è "importante il dialogo tra governo e parlamento, tra governo e opposizione" e "farò del mio meglio per ampliare questo dialogo". "Noi consideriamo molto pericolosa l'ipotesi che l'Iran si doti dell'arma nucleare, un Iran come potenza nucleare non rappresenterebbe solamente un pericolo vitale per Israele, ma porterebbe a una rincorsa a dotarsi di armi atomiche da parte degli altri attori dell'area, innescando un effetto domino che sarebbe molto pericoloso anche per noi" ha aggiunto Meloni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, Meloni: potenziali enormi rischi da destabilizzazione regione

