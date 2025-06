Iran Meloni | nessun aereo da nostre basi non preso parte a azioni

Giorgia Meloni chiarisce la posizione italiana sulla recente escalation tra Stati Uniti e Iran: nessun aereo da basi italiane è stato coinvolto in azioni militari, confermando l'impegno del governo nel mantenere la neutralità e la stabilità internazionale. La premier ha ribadito la totale assenza di partecipazione italiana alle operazioni americane, sottolineando la volontà di tutelare gli interessi nazionali nel contesto geopolitico odierno.

Roma, 23 giu. (askanews) - Voglio "confermare quanto già è stato dichiarato dai ministri Tajani e Crosetto" e cioè che "nessun aereo americano è partito da basi italiane e la nostra nazione non ha in alcun modo partecipato ad azioni militari". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo, in seguito all'attacco degli Usa ai siti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, Meloni: nessun aereo da nostre basi, non preso parte a azioni

In questa notizia si parla di: meloni - nessun - aereo - basi

Iran, riunione di Meloni con l'intelligence | Tajani: "Nessun aereo partito da basi italiane, ci auguriamo a de-escalation" | Crosetto: "L'attacco Usa cambia lo scenario" - In un contesto di crescente tensione internazionale, il governo italiano si è riunito dopo i raid statunitensi contro i siti nucleari iraniani.

? Meloni alla Camera: nessun aereo Usa è partito da basi italiane, nessun ruolo dell'Italia nell'attacco all'Iran @ultimoranet Vai su X

Tajani assicura: «Nessun aereo Usa partito dalle basi in Italia. Siamo preparati in caso di peggioramento della situazione» Vai su Facebook

Meloni, nessun aereo Usa partito da basi italiane; Iran, Meloni alla Camera: Nessun aereo americano partito da basi italiane; Iran, Meloni: nessun aereo è partito dalle nostre basi, non abbiamo preso parte alle azioni.

Iran, Meloni: nessun aereo è partito dalle nostre basi, non abbiamo preso parte alle azioni - (askanews) – Voglio “confermare quanto già è stato dichiarato dai ministri Tajani e Crosetto” e cioè che “nessun aereo americano è partito da basi italiane e la nostra ... askanews.it scrive

Iran, Meloni: nessun aereo da nostre basi, non preso parte a azioni - Voglio "confermare quanto già è stato dichiarato dai ministri Tajani e Crosetto" e cioè che "nessun aereo americano è partito da basi italiane e la nostra nazione non ha in ... Da libero.it