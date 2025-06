Iran | Meloni allo studio ricollocazione temporanea nostra ambasciata in Oman

In un contesto di crescente tensione tra Iran e Italia, il ministro Meloni annuncia importanti mosse diplomatiche, tra cui lo studio di una possibile ricollocazione temporanea della nostra ambasciata in Oman. Intanto, un convoglio di italiani sta lasciando Israele per raggiungere l’Egitto, mentre si lavora per evacuare i nostri concittadini da Teheran. Situazioni di crisi come queste richiedono precisione e tempismo: ecco come l’Italia si prepara a tutelare i propri cittadini all'estero.

Roma, 23 giu. (LaPresse) – “Sulla situazione dei nostri connazionali, un convoglio con 122 persone a bordo è partito da Israele e ha raggiunto ieri l’Egitto, da dove i cittadini italiani saranno riportati in patria. Stiamo lavorando anche per ridurre in maniera ordinata la nostra presenza a Teheran, portando fuori dal Paese – via Azerbaijan – i connazionali che ne hanno fatto richiesta. Questa mattina un nuovo convoglio, il terzo, guidato dai nostri carabinieri, con circa 67 persone a bordo, inclusi alcuni dipendenti dell’ambasciata, si è messo in viaggio verso Baku. Si stanno predisponendo le attivitĂ per far partire un ulteriore convoglio nei prossimi giorni a seconda dell’evoluzione della situazione sul terreno, ed è allo studio la possibile ricollocazione temporanea della nostra ambasciata in Oman, da valutare quando tutti gli italiani saranno al sicuro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Meloni, allo studio ricollocazione temporanea nostra ambasciata in Oman

