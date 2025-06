Iran Meloni alla Camera | No a ritorsioni contro Usa

In un momento cruciale per le relazioni internazionali, Giorgia Meloni sottolinea l’importanza di evitare ritorsioni dell'Iran contro gli Stati Uniti e di cogliere l'opportunità di un accordo sul nucleare. La premier invita alla prudenza e al dialogo, mentre in aula si confrontano le posizioni di governo con l’orizzonte del prossimo Consiglio europeo. La strada verso la stabilità richiede scelte ponderate e responsabili, perché il futuro dell’Europa dipende anche da queste decisioni.

“ L’Iran deve evitare ritorsioni contro gli Stati Uniti e cogliere l’opportunità oggi di un accordo con Washington sul nucleare”. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni in aula alla Camera nelle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno prossimi. Seduti al fianco della premier ci sono il vice Matteo Salvini e il ministro della Difesa Guido Crosetto. “Noi consideriamo molto pericolosa l’ipotesi che l’Iran si doti di un’arma nucleare, avvierebbe una rincorsa a dotarsi di armi atomiche da parte degli altri attori dell’area”, ha detto ancora Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Meloni alla Camera: “No a ritorsioni contro Usa”

Meloni oggi alla Camera, in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue: la premier riferisce sulla crisi in Medio Oriente dopo l'attacco Usa in Iran - Oggi alle 15, la premier Giorgia Meloni si presenta in diretta alla Camera per aggiornare il Parlamento sulle ultime decisioni europee e sulla delicata crisi in Medio Oriente.

