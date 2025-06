Iran le foto satellitari dei siti nucleari prima e dopo gli attacchi Usa

Le immagini satellitari dei siti nucleari iraniani di Natanz e Isfahan rivelano un cambiamento drammatico prima e dopo gli attacchi americani. Mentre il premier israeliano Netanyahu afferma che le strutture siano state gravemente danneggiate, Teheran resta silenziosa, alimentando un clima di tensione internazionale. In un contesto già complesso, l’obiettivo dello Stato ebraico e degli Usa si fa sempre più evidente: influenzare il futuro del programma nucleare iraniano e la stabilità della regione.

Le foto satellitari mostrano i siti nucleari iraniani di Natanz e Isfahan prima e dopo gli attacchi degli Stati Uniti condotti nella notte tra sabato e domenica. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu sostiene che le strutture siano state gravemente danneggiate, addirittura distrutte quelle di Natanz. Teheran, invece, non ha fornito alcuna valutazione dei danni causati ai siti. L'obiettivo dello Stato ebraico e degli Usa, entrati ufficialmente in guerra al fianco di Tel Aviv, è quello di eliminare la produzione nucleare della Repubblica Islamica, considerata una minaccia.

Israele attacca l’Iran, bombardamenti in corso su Tabriz e Shiraz. Colpiti siti nucleari e militari, Teheran: «È dichiarazione di guerra». Trump: «Firmino l'accordo, prima che di loro non resti più niente» - In un clima di crescente tensione, Israele lancia attacchi su Tabriz e Shiraz, colpendo siti nucleari e militari a Teheran.

Il sito nucleare di Fordow, in Iran, prima dell'attacco Usa: le immagini dal satellite - 2 americani hanno sganciato 12 GBU 57, superbombe da 14 tonnellate sull'Iran: dieci su Fordow, il sito nucleare più prezioso di Teheran. Secondo msn.com