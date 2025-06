Iran lancia la sua vendetta su Qatar Siria e Iraq | Trump segue i bombardamenti dalla Casa Bianca

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: l’Iran ha lanciato un attacco spietato contro basi in Qatar, Siria e Iraq, denominato "Glad Tidings of Victory". Mentre Teheran rivendica la sua risposta, Donald Trump osserva gli sviluppi dalla Casa Bianca, seguendo con attenzione ogni movimento. Questa escalation segna un nuovo capitolo di conflitto nella regione, dove le tensioni si fanno sempre più incandescenti e il rischio di un’escalation globale aumenta di giorno in giorno.

La tv di Stato iraniana ha confermato che l'attacco è stato sferrato da Teheran. L'operazione prenderebbe il nome di "Glad Tidings of Victory" (La lieta novella della vittoria) e sarebbe diretta a colpire la base Usa presente in Qatar, così come quella in Iraq, verso cui è stato diretto un missile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran lancia la sua vendetta su Qatar, Siria e Iraq: Trump segue i bombardamenti dalla Casa Bianca

