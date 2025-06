Iran lancia la sua vendetta | missili balistici contro basi Usa in Qatar e Iraq

Tensione alle stelle in Medio Oriente: l’Iran ha risposto con forza, lanciando missili balistici contro basi statunitensi in Qatar e Iraq, nel messaggio deciso di "Glad Tidings of Victory". Una mossa che potrebbe ridisegnare gli equilibri della regione, lasciando il mondo in attesa di ulteriori sviluppi. La partita si fa sempre più complessa, e il futuro appare incerto...

La tv di Stato iraniana ha confermato che l'attacco è stato sferrato da Teheran. L'operazione prenderebbe il nome di "Glad Tidings of Victory" (La lieta novella della vittoria) e sarebbe diretta a colpire la base Usa presente in Qatar, così come quella in Iraq, verso cui è stato diretto un missile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran lancia la sua vendetta: missili balistici contro basi Usa in Qatar e Iraq

