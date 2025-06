Iran lancia 6 missili contro base Usa in Qatar | esplosioni anche a Doha

Tensione alle stelle tra Iran e Stati Uniti nel cuore del Medio Oriente: sei missili iraniani hanno preso di mira la base militare statunitense di Al Udeid in Qatar, provocando esplosioni anche a Doha. Questo attacco, che segue un crescente clima di instabilità nella regione, rischia di segnare un nuovo capitolo nel complesso confronto tra le due potenze. Quali saranno le conseguenze di questa escalation? Scopriamolo insieme.

Si era ipotizzato che l'obiettivo del raid iraniano possa essere la base di Al Udeid, la più grande presente in Medio Oriente. Lo scorso 19 giugno, alla vigilia del blitz voluto da Trump, il Pentagono aveva già diramato un allarme per possibili attacchi all'aeroporto di Abu Naklah. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran lancia 6 missili contro base Usa in Qatar: esplosioni anche a Doha

