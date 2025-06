Iran la vita scorre tranquilla a Teheran dopo gli attacchi Usa ai siti nucleari

L’offensiva statunitense sui siti nucleari iraniani ha scatenato timori e tensioni internazionali, ma a Teheran la vita sembra continuare senza sosta. Nonostante le bombe bunker buster abbiano segnato un momento di svolta nel conflitto, la capitale appare sorprendentemente calma, con servizi essenziali funzionanti e cittadini che riprendono le loro attività quotidiane. La domanda che sorge spontanea è: cosa attende il futuro di questa regione già fragile?

La vita a Teheran sembra non essere cambiata nonostante il Paese sia stato colpito dagli attacchi statunitensi. Washington ha lanciato delle bombe bunker buster su tre siti nucleari, entrando ufficialmente in guerra al fianco di Israele. Nella Capitale, però, non sono state segnalate interruzioni dell’elettricità, dell’acqua o dei servizi di base e alcuni residenti sono tornati in città dopo essere fuggiti la scorsa settimana. L’offensiva americana in Iran fa seguito ai raid israeliani che, secondo il gruppo Human Rights Activists con sede a Washington, hanno causato la morte di almeno 865 persone e il ferimento di altre 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, la vita scorre tranquilla a Teheran dopo gli attacchi Usa ai siti nucleari

