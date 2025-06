Iran la sparata di Provenzano e Schlein | Meloni non conceda a Trump uso delle basi italiane

In un contesto globale sempre più complesso, la posizione dell’Italia diventa cruciale nel definire alleanze e strategie future. Peppe Provenzano del Pd mette in discussione le scelte di Meloni, invitandola a mettere l’interesse nazionale davanti alle pressioni esterne. La partita si gioca su un filo sottile tra diplomazia e scelte di politica interna, e il bivio annunciato potrebbe determinare il ruolo dell’Italia nel nuovo scenario internazionale. La sfida è aperta.

Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd, sostiene che "ora Giorgia Meloni è a un bivio storico, deve cambiare rotta e fare l'interesse dell'Italia, superando la subalternità nei confronti di Trump". In un'intervista a La Stampa, aggiunge: "Si è realizzato lo scenario peggiore e gli sviluppi di questo conflitto sono imprevedibili. Aumenterà il disordine globale e si rischia di spazzare via il diritto internazionale, già profondamente in crisi. Trump aveva promesso di fermare le guerre in corso in poche settimane; invece, ha infiammato il mondo ancora di più".

