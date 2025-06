Iran la previsione di Giampiero Massolo | Azioni asimmetriche cosa accadrà

L’attacco statunitense alle strutture nucleari iraniane non rappresenta la fine del conflitto, ma l’inizio di una fase cruciale e imprevedibile. Secondo Giampiero Massolo, ex segretario della Farnesina e senior advisor dell’ISPI, le azioni asimmetriche e le tensioni geopolitiche potrebbero portare a un’escalation inattesa. Con tre fattori chiave in gioco, il futuro della regione resta incerto e carico di rischi, lasciando aperti molti interrogativi su come si evolveranno gli eventi.

L’attacco statunitense alle strutture nucleari iraniane “non segna la fine del conflitto” tra Iran e Israele, ma apre una fase decisiva, secondo l’ambasciatore Giampiero Massolo, ex segretario generale della Farnesina, senior advisor dell’ISPI e direttore dell’Osservatorio Rischio Geopolitico della Luiss. Intervistato dall’Adnkronos, ha avvertito che “non siamo assolutamente al riparo” da un’escalation. Massolo ha indicato tre fattori chiave per la fine delle ostilità: “Se l’azione svolta finora basta a fermare la minaccia posta dallo sviluppo del programma nucleare iraniano, se questo è sufficiente per Israele e se la situazione spingerà l’Iran a rinunciare al programma per riprendere il negoziato e non esporsi a guai peggiori”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, la previsione di Giampiero Massolo: "Azioni asimmetriche, cosa accadrà"

