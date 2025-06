Iran Khamenei provoca Donald Trump | Ora basi Usa sono obiettivi legittimi

Tensione alle stelle tra Iran e Stati Uniti: il leader Khamenei minaccia di trasformare le basi americane in obiettivi legittimi, mentre nel cuore del Medio Oriente il conflitto tra Iran e Israele si intensifica con attacchi e interventi militari. La regione rischia di precipitare in una spirale di violenza senza precedenti, mettendo a dura prova la stabilitĂ globale. La situazione resta critica e imprevedibile, con ripercussioni che potrebbero influenzare il mondo intero.

Nella notte il fuoco incrociato di Iran e Israele ha continuato a provocare danni gravissimi. Un missile balistico è stato intercettato da Gerusalemme, che ha evitato toccasse terra, mentre attacchi israeliani hanno raggiunto diverse zone dello Stato islamico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Khamenei provoca Donald Trump: “Ora basi Usa sono obiettivi legittimi”

Donald Trump chiede la resa incondizionata dell’Iran e minaccia Khamenei - Il mondo osserva con crescente apprensione le ultime dichiarazioni di Donald Trump, che ha chiesto la resa incondizionata dell’Iran e minacciato il leader supremo Khamenei.

Donald Trump ha annunciato, con un discorso alla Nazione pronunciato alla Casa Bianca, l'attacco degli Stati Uniti a tre impianti nucleari dell'Iran. «Gli impianti di Fordow, Natanz e Isfahan sono stati completamente distrutti, è stato uno spettacolare successo Vai su Facebook

Suonano le sirene in Israele. In arrivo droni e missili dall'Iran - Suonano le sirene; Shiba Inu scende ai minimi da due mesi mentre Trump minaccia Khamenei e chiede una resa incondizionata; L'ultimatum di Trump: Resa incondizionata. E valuta i raid contro l'Iran. Mosca: Israele si fermi.

Guerra Iran-Israele, Trump valuta ingresso in guerra. Nyt: «Iran prepara possibili attacchi a basi Usa». Khamenei: «La battaglia ha inizio» - Lo dichiara Donald Trump che lascia il G7 in anticipo e ha convocato il consiglio di sicurezza nella Situation room. Come scrive ilgazzettino.it

Il maxi attacco Usa all’Iran. Trump: fermata l’atomica - Pochi giorni fa, il presidente degli Stati Uniti aveva detto che si sarebbe preso due settimane per decidere sull’attacco all’Iran. Si legge su ilmessaggero.it